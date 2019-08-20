Украина разрабатывает ударный беспилотник совместно с Турцией
close
Госкомпания «Укрспецэкспорт» и турецкая фирма Baykar Defence приступили к совместной разработке ударного беспилотного летательного аппарата нового поколения Akinci, передает ТАСС.
«Проект реализуется благодаря объединению крупнейших секторов оборонных комплексов Украины и Турции», — заявили в украинском концерне.
Одним из главных преимуществ станет возможность наносить высокоточные удары боеприпасами, которые уже используют на обычных самолетах.
Ранее в официальных заявлениях турецкой стороны отмечалось, что поставки беспилотника начнутся в 2021 году.