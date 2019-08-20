Эксперты заявили об утрате США военного превосходства в Тихом океане

Эксперты из Сиднея заявили, что американская сторона больше не имеет военного превосходства в Тихом океане. Об этом говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.

Как отметили специалисты, Соединенные Штаты потеряли преимущество из-за экономии финансирования и недостаточных вложений в новые военные технологии.

«США плохо подготовлены к конкуренции держав в Индо-Тихоокеанской области», — сообщается в документе.

По мнению специалистов, в настоящее время США в Индо-Тихоокеанском регионе уязвимы и могут быть обстреляны китайскими военными из-за отсутствия надежной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что США намерены дать Украине $300 млн на оборону.