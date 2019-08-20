Лавров обвинил США в подготовке испытаний ракет задолго до выхода из ДРСМД

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон готовился к испытанию ракет задолго до официального выхода из ДРСМД, передает РИА «Новости».

По словам российского министра, о намерении США было известно еще с октября прошлого года, когда приезжал советник Трампа Джон Болтон.

Лавров напомнил, что Болтон тогда сказал, что «заявление Трампа о необходимости выйти из этого договора - это не приглашение к диалогу, а принятое окончательное решение».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал испытания запрещенной ДРСМД крылатой ракеты США.