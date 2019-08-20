Минобороны РФ устроит учения с участием порядка 130 тысяч военных

В стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019», которые с 16 по 21 сентября.организует Министерство обороны России, поучаствует практически 130 тыс. человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, участниками учений станут военные семи стран, среди которых Китай, Пакистан, Индия, Казахстан,Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.

Отмечается, что основная часть учений состоится на полигонах Аданак, Тоцкий, Донгуз, Чебаркульский, Алейский и Юргинский.

Также действия войск отработают на полигонах ВВС и войск ПВО Ашулук, Сафакулево.