Путин рассказал об уровне радиации после взрыва под Северодвинском

Президент России Владимир Путин в рамках дипломатической встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал взрыв на военном полигоне под Северодвинском. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что угрозы превышения радиационного фона после аварии нет.

Путин добавил, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.

«Превентивные меры принимаются для того, чтобы не было никаких неожиданностей», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что получает доклады о ситуации в зоне взрыва.

Ранее сообщалось, что уровень радиации в Северодвинске при ЧП 8 августа был превышен в 4-16 раз.

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