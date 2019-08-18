Шойгу назвал полеты Ту-160 на Чукотку плановыми

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал полеты бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку плановыми работами. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ранее российская стратегическая и дальняя авиация совершала полеты на Чукотку. Он отметил, что нынешние полеты — плановые.

«Как вы себе представляете — задирать соседа стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами фактически», — заявил Шойгу.

Он отметил, что США знают о полетах российских самолетов.

Ранее сообщалось, что два ракетоносца Ту-160 в ходе учений перелетели на Чукотку.