Шойгу назвал условия размещения российских ракет в Азии

Министр обороны России Сергей Шойгу высказался насчет ситуации с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

По его словам, за восемь месяцев до принятия данного решения, средства на разработку ракет средней и малой дальности включили в бюджет США.

Шойгу отмечает, что Россия не будет размещать ракеты, которые нарушают ДРСМД, пока США не сделает это в Европе.

Он уточняет, что Россия в ответ разместит ракеты в Азии и других регионах.

При этом министр сообщает, что российская сторона готова к диалогу.

Ранее объяснили, зачем США размещать свои ракеты вблизи России.