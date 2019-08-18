The National Interest рассказал о перспективах ВМФ России

Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно превращается во флот небольших, но обладающих сильной мощью кораблей. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Издание отметило, что Россия списывает старые крупные корабли, которые были наследием Советского Союза.

При этом отмечается разница с флотом США. Так, у ВМФ РФ менее 30 крупных фрегатов, эсминцев и крейсеров, но почти 150 корветов, патрульных катеров и противоминных кораблей. Военный флот США, напротив, насчитывает более 100 крупных кораблей и лишь около 20 малых.

При этом, по мнению журнала, новый флот России укладывается в оборонительную доктрину Москвы.