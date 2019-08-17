Шойгу пригласил Вучича в Россию на юбилей Победы

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что сербские военнослужащие по приглашению российского руководства примут участие в параде Победы 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу, который и пригласил президента Сербии Александра Вучича на 75-летие Победы в 2020 году.

«Мы вместе победили, вместе должны и праздновать», — подчеркнул Вулин.

Он также добавил, что сербская армия будет на Красной площади вместе со своим главнокомандующим.

Ранее российский лидер Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Россию на юбилей Победы.