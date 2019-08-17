В Совфеде оценили слова МИД Польши о способе военного сдерживания России

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич отреагировал на высказывание главы МИД Польши Яцека Чапутовича о том, как можно сдерживать российскую сторону. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого министр польского МИД Яцек Чапутович говорил, что сдерживать российскую сторону поможет размещение американский войск на территории Польши.

Сенатор назвал эту идею абсурдом и поспешил успокоить Польшу. По его словам, российская сторона даже в мыслях не собиралась решать международные проблемы силой. Он удивился, так как не понимает, зачем нужно сдерживать Россию и тратить на это силы и средства, создавая обстановку психоза в собственной стране.

Клинцевич отметил, что, если Польша решится на этот шаг, то это приведет к нарастанию военной напряженности в Европе. Однако, он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий и оставляет за собой право на ответные меры.