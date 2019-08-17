Минобороны Японии одобрило приобретение F-35B у США
Японское минобороны проинформировало о закупке у корпорации Lockheed Martin американских боевых самолетов F-35B. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно заявлению, данные самолеты обладают всеми необходимыми характеристиками истребителей ближнего действия и вертикальной посадки. В бюджете на следующий год предусмотрено приобретение шести таких машин. К 2023 году их количество должно увеличиться до 18. Цена каждого боевого самолета составляет $130 млн.
Ранее сообщалось, что минобороны Японии планирует вдвое увеличить дальность ракет класса «земля - корабль».