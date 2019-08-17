Суд в США решил арестовать иранский танкер Grace 1
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В США федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест танкера Ирана Grace 1. Об этом сообщается на сайте американского минюста.
Согласно заявлению, это решение связано с обвинениями в махинациях, финансировании терроризма и отмывании денег.
«Нефтяной танкер Grace 1, нефтепродукты, перевозящиеся на его борту, а также сумма в 995 тыс. долларов США, подлежат конфискации», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что задержанный властями Гибралтара танкер с иранской нефтью Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием.