The National Interest рассказал о российском аналоге эскадрильи «Агрессор»

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Обозреватель The National Interest Дарио Леоне рассказал об истребителях МиГ-29, которые входили в состав советского подразделения «Агрессор».

По его словам, в 1989 году для этой цели истребители были доставлены на 1521-ую авиабазу, находившуюся в Мары-1. Идея создания подобных подразделений появилась в начале 1970-х, когда командование советских ВВС решило использовать ценный опыт воздушных боев, который был получен во время Арабо-израильских войн. Кроме того, в СССР знали о создании в США эскадрилий «Агрессор», которые имитировали действия советских пилотов и их тактику для обучения своих ВВС приемам воздушного боя. Официально советский аналог не назывался «Агрессор», хотя был известен в таком качестве.

Уточняется, что Мары-1 была выбрана для базирования этого специального подразделения из-за благоприятных погодных условия на протяжении всего года. К управлению истребителями привлекались высококлассные пилоты. Они должны были уметь выполнять сложные маневры и фигуры высшего пилотажа, уметь летать сверхнизко над пустынной, лишенной ориентиров местностью, выполнять тактические упражнения отдельными эскадронами и всем полком и т.д. Впоследствии большая часть истребителей МиГ-29 с этой базы была передана ВВС Казахстана в 1995-1996 годах.