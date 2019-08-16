Военные Южной Кореи заявили о новом пуске ракет КНДР

Военные Южной Кореи заявили, что КНДР провела пуски двух неопознанных снарядов. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов.

Как отмечается, пуски были проведены из района Тхончхон в сторону Японского моря.

Причем на настоящий момент нет каких-либо данных относительно выпущенных снарядов.

Ранее южнокорейские военные рассказали о другом пуске ракет КНДР.

Это уже шестой по счету запуск, осуществленный Северной Кореей за последние три недели.