Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных кораблей

Министры обороны России Сергей Шойгу и его венесуэльский коллега Владимир Падрино Лопес подписали соглашения о визитах военных кораблей. Об этом передает ТАСС.

Данный документ был подписан главами оборонных ведомств России и Венесуэлы на их встрече в Москве.

Сообщается, что в рамках соглашения между правительством России и Венесуэлой в порты обеих стран должны состояться визиты военных кораблей.

Отмечается, что на прошедшей встрече Шойгу и Падрино Лопес еще обсудили ситуацию в латиноамериканской стране и вопросы, связанные с военным и военно-техническим сотрудничеством двух государств.

Ранее в МИД России назвали главную причину срыва переговоров властей Венесуэлы с оппозицией.