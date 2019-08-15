МИД России заявил о попытках США избежать продления ДСНВ

Вашингтон изобретают предлоги для того, чтобы уклониться от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях в 2021 году, передает РИА «Новости».

Об этом заявил директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

Он отметил, что в России уже привыкли к заявлениям официальных лиц США, в которых они выражают сомнения в целесообразности продления Договора о СНВ. Ермаков добавил, что такие действия наносят ущерб стратегической стабильности и международной безопасности.

Также он заявил, что Россия не раз выражала свою готовность серьезно заниматься вопросами, связанными с возможным продлением ДСНВ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями.