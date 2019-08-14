Депутат Госдумы отреагировал на обвинение Меркель в распаде ДРСМД

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев объяснил обвинение немецкого канцлера Ангелы Меркель России в распаде Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) договоренностью с Вашингтоном. Об этом сообщает РИА «Новости».

»Дональд Трамп понял, что проиграл во всей этой истории с ДРСМД и теперь нуждается в информационной поддержке со стороны Ангелы Меркель», — заявил Шхагошев.

Парламентарий считает, что Берлин также нуждается в поддержке Вашингтона, в противном случае Германии пришлось бы платить огромные суммы за членство в НАТО.

По его словам, несмотря на зависимое положение от США, Меркель понимает, что Россия не нарушала условия договора.

Позицию канцлера в данном вопросе депутат назвал «позицией сержанта».

Ранее сообщалось, что Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД.