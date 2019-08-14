Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-95MC ВКС России совершили плановый полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны страны.

Как отмечается, полет ракетоносцев длился более четырех часов.

Уточняется, что в ходе полета на отдельных его этапах самолеты дальней авиации сопровождали норвежские истребители F-16 ВВС.

Летчики дальней авиации совершают такие полеты на регулярной основе. Как правило, они проходят над нейтральными водами Арктики, Черного и Балтийского моря, Тихого океана.

Ранее сообщалось, что два ракетоносца Ту-160 в ходе учений перелетели на Чукотку.