Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
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Два стратегических ракетоносца Ту-95MC ВКС России совершили плановый полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны страны.
Как отмечается, полет ракетоносцев длился более четырех часов.
Уточняется, что в ходе полета на отдельных его этапах самолеты дальней авиации сопровождали норвежские истребители F-16 ВВС.
Летчики дальней авиации совершают такие полеты на регулярной основе. Как правило, они проходят над нейтральными водами Арктики, Черного и Балтийского моря, Тихого океана.
Ранее сообщалось, что два ракетоносца Ту-160 в ходе учений перелетели на Чукотку.