США устроили слежку за морскими учениями России в Арктике

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что американские военные внимательно следили за морскими учениями российских сил в Арктическом регионе. Об этом передает РИА «Новости».

По его словам, американские военные предпринимали усилия, чтобы лучше понять действия российских вооруженных сил в воздухе и на море.

Командующий ВВС США считает, что Арктика является критически важным регионом для всех.

Также Харригян утверждает, что у него отсутствует обеспокоенность по поводу рисков эскалации.

Еще он отмечает, что к одним из целей американских ВВС относится сдерживание российской деятельности.