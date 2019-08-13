США устроили слежку за морскими учениями России в Арктике
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Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что американские военные внимательно следили за морскими учениями российских сил в Арктическом регионе. Об этом передает РИА «Новости».
По его словам, американские военные предпринимали усилия, чтобы лучше понять действия российских вооруженных сил в воздухе и на море.
Командующий ВВС США считает, что Арктика является критически важным регионом для всех.
Также Харригян утверждает, что у него отсутствует обеспокоенность по поводу рисков эскалации.
Еще он отмечает, что к одним из целей американских ВВС относится сдерживание российской деятельности.