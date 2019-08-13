США устроили слежку за морскими учениями России в Арктике

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Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» во время совместных военных учений России и... Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» во время совместных военных учений России и...
Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» во время совместных военных учений России и...
РИА «Новости»

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что американские военные внимательно следили за морскими учениями российских сил в Арктическом регионе. Об этом передает РИА «Новости».

По его словам, американские военные предпринимали усилия, чтобы лучше понять действия российских вооруженных сил в воздухе и на море.

Командующий ВВС США считает, что Арктика является критически важным регионом для всех.

Также Харригян утверждает, что у него отсутствует обеспокоенность по поводу рисков эскалации.

Еще он отмечает, что к одним из целей американских ВВС относится сдерживание российской деятельности.