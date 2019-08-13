Су-27 не дали приблизиться истребителю НАТО к самолету Шойгу над Балтикой

Истребитель НАТО F-18 предпринял попытку приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над водами Балтийского моря. Об этом передает РИА «Новости».

Как сообщается, инцидент случился над нейтральными водами.

Отмечается, что российские истребители Су-27 не дали самолету Северного альянса близко приблизиться к лайнеру главы военного ведомства.

Уточняется, что самолет с российским министром на борту в сопровождении двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 направлялся из Калининграда в Москву.

Ранее Шойгу объяснил боязнь НАТО перед участием в в Армейских международных играх — 2019. \