В Кремле рассказали о темпах развития разработок новых вооружений в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о российских разработках в области нового вооружения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что темпы России в этом вопросе значительно опережают уровень других стран.

Песков также отметил уникальность российских разработок.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин заявлял об этом неоднократно.

Ранее сообщалось, что Песков оценил высказывание президента США Дональда Трампа о ракетных разработках США.