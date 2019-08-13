Песков: Трамп не удивил Кремль заявлением о ракетных разработках США

Президент США Дональд Трамп не удивил Кремль словами о разработках новых американских ракет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, за последний год со стороны представителей США было несколько заявлений о проведение исследовательских программ в ракетной области.

«Было бы странно, если страна, мировая держава, которая тратит на вопросы обороны денег больше, чем все остальные страны мира... не занималась такими проектами», — считает представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что США приступили к разработке запрещенных ДРСМД ракет.