Власти пообещали убрать солдат НАТО с памятника героям Великой Отечественной

Исполняющая обязанности главы администрации поселка Дипкун Тындинского района Приамурья Ирина Сокольникова рассказала о решении властей относительно изображения солдат НАТО на памятнике солдатам Великой отечественной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что панно на памятнике, которое подверглось осквернению, будет заменено.

Сокольникова заявила, что обновление памятника было срочным делом. Для дизайна было предложено два эскиза. Выбор пал на изображение с силуэтами солдат.

Уточняется, что фирма, которая занималась проектом по обновлению памятника погибшим солдатам ВОВ, на данный момент ремонтирует детский сад в поселке.

Ранее сообщалось, что на памятнике солдатам Великой отечественной в Приамурье изобразили солдат НАТО.