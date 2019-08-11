Украинский беспилотник сбили ополченцы ДНР
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Ополченцы Донецкой народной республики ликвидировали ударный беспилотник украинских силовиков. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Народную милицию ДНР.
Сообщается, что беспилотник, вероятно, пытался с помощью гранаты ВОГ-17 нанести удар по селу Ленинское.
Как отмечается, летательный аппарат уничтожили подразделения ПВО.
При этом согласно сведениям совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, за двое последних суток силы ВСУ нарушили перемирие свыше 15 раз.
Ранее милиция ДНР сообщала о разрешении снайперам Украины стрелять по гражданским лицам.