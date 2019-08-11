В милиции ДНР заявили о разрешении снайперам Украины стрелять по гражданским
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В управлении Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские снайперы якобы получили разрешение стрелять по гражданским лицам.\
Об этом глава пресс-службы милиции ДНР рассказал Донецкому агентству новостей.
По его словам, в указаниях, полученных силовиками Украины, им предоставляется право самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины.
В ДНР осудили подобную меру, заявив о нарушении условий перемирия.