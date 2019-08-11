Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия

close
KCNA/Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании «нового оружия», сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что специалисты проверили «новую систему вооружений».

Северокорейский лидер стазу же изъявил желание «осмотреть новое оружие на стартовой площадке».

Сообщается, что он «был очень доволен и выразил большое удовлетворение».