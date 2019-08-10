Совместное оружейное предприятие создали Украина и Турция

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в... Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в...
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в...
Presidential Press Service via AP

Совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий было создано при участии украинской государственной компании «Укрспецэкспорт» и турецкой компании Baykar Defence. Об этом сообщает сайт Совета безопасности и обороны Украины.

Отмечается, что предприятие создано с целью объединить усилия для серийного совместного производства вооружения.

По мнению СБОУ, предприятие приведет страны к потенциально новому уровню сотрудничества, а также объединит передовые разработки Украины и Турции.

Кроме того, Baykar Defence является одним из ведущих производителей беспилотников, а «Укрспецэкспорт» входит в состав Укроборонпрома.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский осмотрел производство беспилотных летательных систем в Турции.