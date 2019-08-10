СМИ сообщили о возможной переброске части военных США из ФРГ в Польшу
Американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил, что США могут переместить часть военных США из Германии в Польшу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.
Отмечается, что Германия до сих пор не повысила оборонные расходы до 2% от ВВП.
«Действительно оскорбительно ожидать, что американский налогоплательщик дальше будет платить за более чем 50 тысяч американцев в Германии», — сказал Гренелл.
Он добавил, что ФРГ использует профицит торгового баланса на внутренние цели.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков оценил кандидатуру посла США в Германии Ричарда Гренелла на должность американского посла в России.