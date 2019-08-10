СМИ сообщили о возможной переброске части военных США из ФРГ в Польшу

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Американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил, что США могут переместить часть военных США из Германии в Польшу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.

Отмечается, что Германия до сих пор не повысила оборонные расходы до 2% от ВВП.

«Действительно оскорбительно ожидать, что американский налогоплательщик дальше будет платить за более чем 50 тысяч американцев в Германии», — сказал Гренелл.

Он добавил, что ФРГ использует профицит торгового баланса на внутренние цели.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков оценил кандидатуру посла США в Германии Ричарда Гренелла на должность американского посла в России.