КНДР запустила два неопознанных снаряда

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Военные Южной Кореи проинформировали о том, что КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов. Об этом сообщает «Ренхап».

Согласно имеющимся данным, снаряды были запущены из города Хамхын в сторону Японского моря. Военные Южной Кореи приведены в состояние готовности и наблюдают за ситуацией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что получил новое послание от лидера КНДР Ким Чен Ына. Он не стал раскрывать содержание послания, но назвал его очень хорошим. Трамп также спрогнозировал новую встречу с северокорейским лидером в ближайшем будущем.