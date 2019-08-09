Москва будет отслеживать действия Вашингтона по разработке и отслеживанию РСМД

Москва будет отслеживать действия Вашингтона по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования (РСМД). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она отметила, что при попытке американской стороны осуществить такие операции, Россия примет ответные действия по обеспечению своей безопасности.

Также она призвала США и их союзников вспомнить об ответственности и присоединиться к мораторию.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от односторонних обязательств по соблюдению договора.