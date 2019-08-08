В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95
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Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России. Об этом сообщает Минобороны России.
Согласно заявлению ведомства, российские самолеты осуществили полеты над нейтральными водами акватории Берингова моря во время оперативного учения «Океанский щит-2019».
Как сообщается, они выполнили полет за более, чем 10 часов.
Отмечается, что целью учения является отработка применения межфлотской группировки ВМФ.
Ранее стало известно, что американские самолеты перехватили бомбардировщики Ту-95 над зоной противовоздушной обороны Канады.