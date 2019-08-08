Истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95

Американские истребители F-22 вылетали на сопровождение двух российских Ту-95 «Медведь» у побережья Аляски. Об этом информирует твиттер командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

Согласно полученным данным, американские самолеты перехватили бомбардировщики Ту-95 над зоной канадской противовоздушной обороны.

Как отмечается, российские самолеты в этот момент находились в международном воздушном пространстве в море Бофорта.

Уточняется, что они ни разу не вторглись в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Ранее сообщалось, что российские бомбардировщики напугали вооруженные силы НАТО.