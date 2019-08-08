Армия США покинет зону проведения операции Турции в Сирии

Президент США Дональд Трамп намерен вывести силы с севера Сирии, где Турция собирается в скором времени начать новую военную операцию против курдов. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

По словам дипломата, Трамп позвонил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану после новости о новой операции Анкары и сообщил о своем намерении вывести силы США из намеченной территории.

Ранее сообщалось, что Эрдоган заявил, что Турция в ближайшее время начнет новую операцию по обеспечению безопасности турецких границ на севере Сирии.