Повышение радиационного фона было зафиксировано в Северодвинске

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщила о кратковременном повышении радиационного фона в Северодвинске после взрыва на военном полигоне, передает «Интерфакс».

«Датчики АСКРО в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время фон нормализовался.

Ранее Минобороны назвало причину взрыва на полигоне в Архангельской области. По данным ведомства, взрыв и возгорание произошли при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.