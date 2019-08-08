Минобороны Финляндии заявило о влиянии России на Запад

Минобороны Финляндии обвинило Россию в постоянном «гибридном влиянии» на Запад. Об этом сообщается в совместном докладе ведомства с МИД и МВД страны, передает RT.

В документе отмечается, что Россия систематически оказывает «гибридное» влияние на Европу, в том числе, на Хельсинки при помощи дипломатических, информационных каналов и кибератак.

Уточняется, что российский военный потенциал является угрозой для безопасности Финляндии.

В тексте заявления также говорится,что Россия стремится получить статус «всемирно признанной великой державы» и создает нестабильность в международном политическом пространстве.

Ранее сообщалось. что Финляндия ужесточит визовые правила для россиян.