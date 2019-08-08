Басурин заявил, что Украина хочет начать боевые действия на Донбассе

Замглавы управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина хочет начать новые военные действия на Донбассе. Об этом он сообщил в прямом эфире программы «60 минут».

По словам Басурина, на протяжении четырех лет украинская сторона постоянно настаивает на том, что именно ДНР не желает мира. Как сообщил представитель силового ведомства, лишь за 7 августа ВСУ пять раз нарушили перемирие. Тем не менее, он отметил,что по сравнению с прошлыми годами сейчас на территории Донбасса стало намного тише.

Кроме того, он сообщил, что прошедшей ночью, с 7 по 8 августа, украинские БМП и танки приблизились к позициям. Также фиксировались полеты беспилотников, запрещенных минскими соглашениями. Два беспилотника были сбиты из-за того, что они пытались произвести разведку.

В связи с данными обстоятельствами, представитель ДНР считает, что Украина намерена начать боевые действия, а не рассматривать мирные переговоры.

Ранее сообщалось, что в ДНР заявили о развертывании боевых подразделений Киева под Мариуполем.