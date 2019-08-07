Глава Минобороны Турции оценил переговоры с США о зоне безопасности в Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар оценил переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии как позитивные. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Акара, переговоры продолжаются и проходят в конструктивно.

Отмечается, что подходы сторон в решении вопроса сближаются.

«Мы не позволим создать террористический коридор у наших южных границ», — заключил министр обороны.

Ранее представитель Госдепа США назвала военную операцию Турции в Сирии неприемлемой.