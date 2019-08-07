The Hill объяснила, как США решить иранскую проблему

<img src="//img.gazeta.ru/files3/573/12319573/RTR2XNAN-pic905-895x505-73229.jpg">

Для решения иранской проблемы администрация президента США Дональда Трампа должна изменить внешнеполитический курс на Ближнем Востоке, пишет The Hill.

Издание отмечает, что политика Трампа, предполагающая оказание на Тегеран максимального давления, оказалась тупиковой и привела к тому, что регион оказался на грани военного конфликта. Хотя стороны утверждают, что не заинтересованы в прямой конфронтации, но их усилия по улучшению своих позиций перед возможными переговорами напоминают игру с огнем, вызывающую на Ближнем Востоке дальнейшее смятение.

В материале отмечается, что подход США должен измениться: Вашингтону следует дистанцироваться от смены режима в стране, заставить замолчать таких сторонников жесткой линии в отношении Ирана, как советника по нацбезопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео, и обратить вспять десятилетия взаимного недоверия. Со временем нужно наладить более широкие каналы для дипломатического взаимодействия для сотрудничества ради общих интересов. Восстановление доверия между сторонами приведет к безопасности в Персидском заливе, что будет отвечать интересам Израиля. Первым шагом должно стать установление прямых каналов связи между сторонами, что предотвратит прямую военную конфронтацию. Такой подход будет означать полное изменение внешнеполитического курса США на Ближнем Востоке, однако стратегии должны меняться, когда меняются обстоятельства.