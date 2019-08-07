Представитель ДНР заявил о непричастности к обстрелу

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявил о непричастности к обстрелу, который якобы привел к гибели в Донбассе четырех украинских силовиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что представительство провело расследование по факту гибели военнослужащих ВСУ, результаты которого свидетельствуют о невозможности совершения обстрела с позиций ДНР по причине удаленности позиций ополчения от места происшествия.

По версии ведомства, силовики погибли из-за неосторожного обращения с боеприпасами. По словам представителя ДНР в СЦКК, Киев обвиняет в произошедшем ДНР, чтобы скрыть внимание общественности от своих военных преступлений.

До этого Минобороны Украины заявило, что зафиксировало два обстрела позиций силовиков в Донбассе, четверо из которых погибли.

Ранее сообщалось, что представитель Генштаба Украины рассказал подробности гибели военных в Донбассе.