Представитель Генштаба Украины рассказал подробности гибели военных в Донбассе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал подробности гибели военных в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, что после обстрела в районе Павлополя, в результате которого погибли четверо бойцов, Вооруженные сил Украины готовы были дать отпор, но противник оставил позиции. Он отметил, что выстрелы были произведены из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала прямо в окоп, где находились военнослужащие ВСУ.

Уточняется, что в районе происшествия с 21 июля было установлено перемирие.

Ранее Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе.