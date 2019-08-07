Зеленский созвал совещание из-за ситуации в Донбассе, пишут СМИ
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Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела со стороны ополченцев в Донбассе, сообщает «Униан».
Совещание проходит в офисе президента. На нем присутствую, по данным СМИ, глава генштаба Украины Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, и секретарь СНБО Александр Данилюк.
Отмечается, что в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военных.
Ранее сообщалось, что в управлении народной милиции ДНР заявили, что украинская армия занимается подготовкой к активным боевым действиям против самопровозглашенной республики.
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