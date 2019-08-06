Патрушев прокомментировал выход США из ДРСМД

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что выходом из договоров об ограничении вооружений США пытаются добиться доминирования в любой точке мира, сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что этого нельзя допустить. По его словам, выход Вашингтона из соглашений приведет к хаосу в мире.

Сначала США вышли из договора по ПРО, затем расторгли ДРСМД. Патрушев объяснил, что из действующих остаются лишь договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), а также о нераспространении ядерного оружия. Секретарь назвал эти документы «сдерживающими».

Он также подчеркнул, что со стороны России не присутствовало ни одного нарушения из тех, что предъявили США.

Ранее Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД.