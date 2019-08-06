Минобороны сняло ограничения на движение транспорта в Ачинске

Минобороны сообщило о восстановлении автомобильного, железнодорожного и воздушного сообщения в районе Ачинска, где произошло возгорание на военном складе, передает РИА «Новости».

«Все ограничения на движение транспорта, вводившиеся из-за возгорания склада Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, отменены», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае в результате взрыва боеприпасов погиб один человек.

6 августа недалеко от поселка Каменка в Красноярском крае произошел пожар, спровоцировавший взрывы боеприпасов.

Детонация боеприпасов на складе прекратилась в пять часов утра 6 августа.