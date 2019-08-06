Самолет США провел разведку у границ Калининградской области

Самолет ВВС США провел разведку у границ Калининградской области. Об этом сообщает Plane Radar.

Отмечается, что воздушное судно Combat Sent было замечено на российской территории 6 августа в 10.15 мск.

Уточняется, что примерно за час до этого в воздушном пространстве Польши и Литвы, граничащих с российским регионом, пролетел разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США.

Ранее сообщалось, что американский самолет провел разведку вблизи российской базы в Сирии.