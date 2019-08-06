Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме

Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.

По его словам, Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу».

Он добавил, что слова генсека о воссоединении Крыма с Россией – это следствие конкуренции, которая возросла между двумя державами, подтверждают этот факт.

Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель объяснил Столтенбергу причину присоединения полуострова к России.