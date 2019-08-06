Пожар на военном складе в Ачинском районе ликвидирован

Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован. Об этом рассказали в Минобороне, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в воинской части потушили все открытые очаги возгорания. По информации ведомства, детонация боеприпасов на складе прекратилась в пять часов утра (мск) во вторник, 6 августа.

Уточняется, что в настоящее время вертолеты армейской авиации приступили к проливке территории склада.

Ранее сообщалось, что после взрывов под Ачинском дома покинули более 16 тыс. человек.