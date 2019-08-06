В Китае объяснили, почему США обвинили Россию в нарушении ДРСМД
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению китайского МИДа Фу Цун заявил, что Вашингтон обвинил Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы иметь основания выйти из соглашения и позволить себе разрабатывать ракетное оружие. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что после выхода из договора США решили провести испытания и заявляют о размещении вооружений.
«…у людей возникает ощущение, что США хорошо подготовились к выходу из договора», — сказал Цун.
Он добавил, что обвинения в адрес российской стороны являются отговоркой для того, чтобы не соблюдать взятые на себя обязательства.
«Истинная цель выхода Соединенных Штатов из договора — это развязать себе руки и развивать свой ракетный потенциал», — заключил Цун.
Ранее Путин заявил, что действия США, повлекшие за собой ликвидацию Договора о ракетах средней и меньшей дальности, могут иметь последствия.