Число пострадавших в Ачинске достигло 10

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В Минздраве Красноярского края проинформировали о том, что за медицинской помощью после взрыва на складе боеприпасов обратились десять человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, были госпитализированы четыре человека, при этом один из них был переправлен в Красноярск при помощи санавиации.

«Еще шестерым назначено амбулаторное лечение, всего за медпомощью обращались 10 человек», — заявили в краевом Минздраве.

Ранее сообщалось, что почти 4 тысячи человек эвакуированы из Ачинска.