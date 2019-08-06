Число пострадавших в Ачинске достигло 10
В Минздраве Красноярского края проинформировали о том, что за медицинской помощью после взрыва на складе боеприпасов обратились десять человек. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным ведомства, были госпитализированы четыре человека, при этом один из них был переправлен в Красноярск при помощи санавиации.
«Еще шестерым назначено амбулаторное лечение, всего за медпомощью обращались 10 человек», — заявили в краевом Минздраве.
Ранее сообщалось, что почти 4 тысячи человек эвакуированы из Ачинска.