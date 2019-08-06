Почти 4 тысячи человек эвакуированы из Ачинска
В мэрии Ачинска проинформировали о том, что из опасных районов города после взрыва на складе боеприпасов были эвакуированы примерно 4 тысячи человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, всего в городе проживают 106 тысяч человек.
«По данным на 4.00 местного времени (00.00 мск) эвакуировано 3928 человек», — сказал источник.
Уточняется, что все эвакуированные являются жителями города.
Ранее сообщалось, что авиация с двумя робототехническими комплексами вылетела в Красноярский край для ликвидации последствий пожара на складе с боеприпасами в Ачинске.