Почти 4 тысячи человек эвакуированы из Ачинска

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В мэрии Ачинска проинформировали о том, что из опасных районов города после взрыва на складе боеприпасов были эвакуированы примерно 4 тысячи человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, всего в городе проживают 106 тысяч человек.

«По данным на 4.00 местного времени (00.00 мск) эвакуировано 3928 человек», — сказал источник.

Уточняется, что все эвакуированные являются жителями города.

Ранее сообщалось, что авиация с двумя робототехническими комплексами вылетела в Красноярский край для ликвидации последствий пожара на складе с боеприпасами в Ачинске.