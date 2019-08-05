Тушение склада под Ачинском будет начато после прекращения взрывов
close
Тушение пожара на артиллерийском складе в селе Каменка Ачинского района Красноярского края начнется только после прекращения взрывов боеприпасов, сообщает ТАСС.
По имеющейся информации, приблизиться к складу и начать тушение пока продолжаются взрывы нельзя. По этой же причине до сих пор не было начато тушение силами авиации.
Уточняется, что на месте происшествия работают 153 человека и 51 единица техники.
Ранее сообщалось, что из Ачинска эвакуируют 11 тысяч человек.