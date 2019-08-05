Тушение склада под Ачинском будет начато после прекращения взрывов

Тушение пожара на артиллерийском складе в селе Каменка Ачинского района Красноярского края начнется только после прекращения взрывов боеприпасов, сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, приблизиться к складу и начать тушение пока продолжаются взрывы нельзя. По этой же причине до сих пор не было начато тушение силами авиации.

Уточняется, что на месте происшествия работают 153 человека и 51 единица техники.

Ранее сообщалось, что из Ачинска эвакуируют 11 тысяч человек.